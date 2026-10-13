아시아쿼터 종휘 21득점…정관장, SOOP 완파하고 1승 1패

▲ 득점 후 기뻐하는 정관장 선수단

여자 프로배구 정관장이 신생팀 SOOP을 꺾고 1승 1패로 컵대회 준결승 진출 희망을 이어갔습니다.정관장은 13일 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 2026 여수 NH농협컵 프로배구대회 여자부 A조 경기에서 SOOP을 세트 점수 3-0(26-24 25-14 25-12)으로 꺾었습니다.각 조 상위 두 팀이 준결승에 진출하는 이번 대회에서 정관장은 모레 IBK기업은행과 조별리그 최종전을 치릅니다.2023년 1월 흥국생명을 떠난 뒤 약 3년 9개월 만에 프로 무대로 돌아온 권순찬 감독은 지난 6일 정관장 지휘봉을 잡고 일주일 만에 첫 승리를 맛봤습니다.정관장은 아시아 쿼터 종휘(중국)가 21점을 올리며 공격을 주도했고, 박혜민도 11점을 따내 힘을 보탰습니다.SOOP은 IBK기업은행과 첫 경기에서 0-3으로 패한 데 이어 두 경기 연속 한 세트도 따내지 못하고 2연패에 빠졌습니다.정관장은 1세트 막판 역전을 허용하고도 집중력을 발휘해 기선을 제압했습니다.23-19로 앞서던 정관장은 범실이 겹치며 내리 5점을 내줘 23-24로 몰렸습니다.그러나 박은진의 이동 공격으로 듀스를 만든 뒤 종휘의 오픈 공격으로 다시 앞섰고, 박은진이 또 한 번 이동 공격을 성공시켜 26-24로 세트를 가져왔습니다.2세트에선 종휘가 공격과 블로킹, 서브를 합쳐 9점을 내며 활약했습니다.20-13에서 곽선옥의 2연속 서브 득점으로 상대 리시브를 흔든 후, 박혜민의 후위 공격이 연달아 터지면서 24-13까지 달아난 정관장은 종휘의 오픈 공격으로 2세트를 마무리 지었습니다.정관장은 3세트에서 3-4로 뒤지다 내리 7점을 뽑아 승기를 잡았고, 24-12에서 종휘의 블로킹으로 경기를 마무리했습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)