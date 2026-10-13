폴란드 스타링크 통신 시설 방화범 체포…"러시아가 배후"

▲ 스타링크 (자료화면)

폴란드 스타링크 통신망 시설에 불을 지른 용의자들이 붙잡혔다고 dpa통신 등이 13일(현지시간) 보도했습니다.폴란드와 독일 당국에 따르면 폴란드 볼라크로보프스카의 통신시설에 방화한 혐의를 받는 튀르키예 국적자 2명이 전날 독일 남서부 뉘르팅겐 기차역에서 체포됐습니다.마르친 키에르빈스키 폴란드 내무장관은 용의자들을 송환해 외국 정보기관의 지시를 받아 파괴 공작을 한 혐의로 기소할 것이라고 말했습니다.폴란드 안보 기관을 총괄하는 토마시 시에모니아크 특수활동조정관은 "이 사보타주(파괴공작) 행위의 배후가 러시아라는 데 의심의 여지가 없다"며 러시아가 조직범죄에 관련된 이들을 점점 더 많이 고용하고 있다고 주장했습니다.경찰은 용의자들의 범행을 입증할 영상과 지문, DNA 흔적 등 증거를 확보했다고 밝혔습니다.지난달 23일 바르샤바에서 남쪽으로 약 40㎞ 떨어진 볼라크로보프스카의 기지국에 불이 나 배전 시설과 발전기가 손상됐습니다.폴란드 국영통신사 엑사텔이 운영하는 이 기지국은 스페이스X의 스타링크 통신망도 이용합니다.폴란드 당국은 이번 사건을 우크라이나군 등에 대한 인터넷 서비스를 마비시키려는 파괴 공작으로 의심하고 수사 중입니다.폴란드 정부는 전쟁으로 인터넷 접속에 차질을 빚고 있는 우크라이나에 스타링크 단말기를 사주고 운용 비용까지 부담하며 통신을 지원하고 있습니다.