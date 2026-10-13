'유통량 20배 증가' 비만치료제, 국내서도 '시력손상 의심' 신고

▲ 오유경 식품의약품안전처장이 13일 국회 보건복지위원회에서 열린 식품의약품안전처 등에 대한 국정감사에서 복지위원 질의에 답하고 있다.

해외에서 글루카곤 유사 펩티드-1(GLP-1) 계열 비만과 당뇨병 치료제 투여 뒤 시력 손상을 겪은 의심 사례가 다수 보고된 가운데 국내에서도 관련 사례가 있었던 것으로 나타났습니다.오유경 식품의약품안전처장은 오늘(13일) 국회 보건복지위원회 국정감사에서 조국혁신당 백선희 의원이 GLP-1 계열 비만치료제 투여 뒤 'NAION' 시력 손상 의심 사례가 있었냐는 질의에 "한 건(2024년 12월)이 접수됐다"고 밝혔습니다.'NAION'은 눈의 뇌졸중으로 불리는 질환으로, 녹내장 다음으로 많은 시신경 실명 요인입니다.시신경에 혈액이 공급되지 않아 생기는 시신경 파괴로 영구 실명에 이를 수 있습니다.미국에서는 글루카곤 유사 펩티드-1 계열 비만과 당뇨병 치료제를 사용한 뒤 시력 상실을 겪었다며 환자들이 제약사를 상대로 잇달아 소송을 제기하고 있습니다.현재 GLP-1 계열 치료제와 NAION의 인과 관계는 명확히 규명되지 않았지만, 유럽의약품청은 지난해 6월 NAION을 이 치료제의 주성분인 세마글루타이드의 매우 드문 부작용으로 규정했습니다.오 처장은 이와 관련해 "식약처도 지난 7일 부작용으로 승인했다"고 전했습니다.이어 "이제 드물지만 나타날 수 있는 부작용으로 돼 있다"고 설명했습니다.국내에서 GLP-1 계열 비만치료제 유통량은 빠르게 증가하고 있습니다.2024년 10월 유통량은 16만 개였지만 올해 7월 약 312만 개로 20배 수준이 됐습니다.식약처는 지난 6월 GLP-1 계열 비만치료제를 오남용 의약품으로 지정하겠다는 개정 고시안을 예고했으나, 시행 시점은 결정되지 않았습니다.오 처장은 "국무조정실에서 심사 중"이라고 말했습니다.아울러 "심사 과정에서 오남용 의약품 지정의 필요성에 대해 더 설명하도록 하겠다"고 덧붙였습니다.오늘 국회에서는 유통 경로와 허가 범위에 대한 점검도 필요하다는 지적이 나왔습니다.건강보험심사평가원에서 받은 자료에 따르면 올해 1∼7월 한의원에 공급된 GLP-1 계열 비만치료제는 작년 1년 치의 10배가 넘고, 치과 의원으로의 공급도 다수 확인됐습니다.마운자로의 경우 18세 미만에는 처방이 되지 않지만, 10대에 처방한 사례도 대거 확인됐습니다.오 처장은 "보건복지부와 함께 협의해서 챙겨봐야 할 부분"이라고 답변했습니다.(사진=연합뉴스)