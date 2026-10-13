최휘영 "애니 영화에 쓰이는 영화발전기금 비중 확대 챙겨보겠다"

▲ 문화예술정책자문위원회 애니메이션 분과 4차 회의

최휘영 문화체육관광부 장관이 영화발전기금이 애니메이션 분야에 쓰이는 비중을 늘리는 방안을 살펴보겠다고 약속했습니다.최 장관은 오늘(13일) 서울 국립현대미술관 서울관에서 열린 문화예술정책자문위원회 애니메이션 분과 4차 회의에서 "영화발전기금이 애니메이션 영화 발전에 충분히 더 쓰일 수 있도록 해달라"는 자문위원들의 요청에 "챙겨보도록 하겠다"고 답했습니다.'영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률'에 따라 2007년 신설된 영화발전기금은 영화산업 육성 및 지원을 목적으로 '영화제작 지원', '영화유통 지원', '영화정책 지원', '첨단영화기술 육성' 등에 사용됩니다.영화 입장권에 대한 부과금과 정부출연금 등으로 기금이 조성되고, 영화진흥위원회가 운용·관리합니다.자문위원들은 "국내 애니메이션 영화가 전체 국내 영화의 약 27%를 차지하는데도, 지난해 영화발전기금 300여 억 원 중 애니메이션 영화 발전에 쓰인 돈은 약 20억 원에 불과했다"며 문체부에 개선방안 마련을 촉구했습니다.자문위원들은 또 "내년 애니메이션 관련 예산이 338억 원으로 올해 예산 390억 원보다 52억 원이 줄었다"며 "문체부 전체 예산이 20%가량 늘었는데도 애니메이션 분야만 상대적으로 관심이 적은 것 아니냐고 지적했습니다.이에 최 장관은 "지적한 부분을 잘 확인해 보겠다"면서 "현장의 다양한 의견을 바탕으로 K-애니메이션 성공 사례가 끊임없이 이어질 수 있도록 생태계를 탄탄히 구축하겠다"고 약속했습니다.(사진=문화체육관광부 제공, 연합뉴스)