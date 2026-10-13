새마을금고, 400명대 고객 정보 유출…"피해 발생 시 전액 보상"

▲ 서울시내 한 새마을금고 지점

새마을금고가 해킹 공격으로 400명대 규모의 고객 정보 유출을 확인하고 금융당국에 신고한 것으로 오늘(13일) 파악됐습니다.금융권에 따르면 새마을금고에서 고객 400명대의 이름·주소·주민등록번호 등 일부 개인정보가 유출된 것으로 확인됐습니다.해킹 공격은 지난 10일 오후 연휴기간을 틈타 이뤄졌으며 당국 신고는 이날 접수됐습니다.새마을금고중앙회는 이날 홈페이지에 신용공제대표이사 명의로 사과문을 올리고 "중앙회는 유출 사실을 인지한 후 해커가 접속한 해당 인터넷주소(IP)와 우회 접속한 IP를 차단하고, 추가적인 홈페이지 취약점 점검 및 보완 조치를 수행했다"고 밝혔습니다.이번 사고로 유출된 개인(신용)정보는 개인별로 차이가 있으나 고객번호, 이름, 암호화된 주민번호, 계좌번호, 생년월일, 휴대폰번호, 집전화번호, 회사전화번호, 집주소, 회사주소, 이메일주소, 잔액 등이 유출된 것으로 확인됐습니다.유출이 확인된 고객에게는 개별 통지 중이며 이번 유출로 고객 피해가 발생할 경우 전액 보상할 것을 약속했습니다.중앙회는 "이번 사고를 엄중하게 받아들이고 개인(신용)정보 보호 체계와 관리 절차 전반을 점검하는 한편, 보안 시스템을 강화해 유사한 사고가 재발하지 않도록 최선을 다하겠다"고 강조했습니다.앞서 새마을금고는 해외 IP의 비정상적 접근을 차단해 유출을 막았지만 이번에 새로운 IP 수십 개로부터 다시 공격받으면서 정보 유출이 발생한 것으로 알려졌습니다.최근 금융권에서 잇달아 확인된 인공지능(AI) 에이전트 활용 해킹 공격 간의 연관성은 아직 확인되지 않았습니다.금융당국은 여러 가능성을 염두에 두고 조사를 진행 중입니다.앞서 이달 초 신한·KB국민·하나·BNK부산은행과 예가람·웰컴저축은행, 현대캐피탈 등 7개사에서 침해 사고가 확인됐습니다.(사진=연합뉴스)