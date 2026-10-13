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[자막뉴스] 인천 칼부림 50대, 무좀 치료 시위하며 '흉기 소지'…전자발찌 차고 범행

박세원 기자
작성 2026.10.13 17:41 조회수
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오늘 오후 인천의 복합 쇼핑몰에서 발생한 흉기 난동 사건 피의자가 과거 흉기 소지 혐의로 입건돼 경찰 조사를 받았던 것으로 파악됐습니다.

흉기 난동 사건 피의자 59살 남성 A 씨는 지난달 인천 계양구의 한 병원 앞에서 흉기를 소지한 혐의로 입건됐습니다.

A 씨는 무좀 치료를 받았지만 증상이 나아지지 않았다는 이유로 지난 8월 중순부터 약 2개월 간 해당 병원 앞에서 1인 시위를 이어온 것으로 조사됐습니다.

이 과정에서 지난달 A 씨가 흉기를 소지하고 있다는 신고가 접수돼 경찰이 조사를 진행했습니다.

A 씨는 또 과거 살인미수로 징역 4년을 선고받고 복역했는데, 지금도 위치추적 전자장치를 착용한 상태에서 이번 범행을 저지른 것으로도 알려졌습니다.

A 씨는 양손에 흉기를 묶은 채 식당가에서 시민들을 상대로 흉기를 휘두른 거로 전해졌습니다.

20대 여성 한 명이 심정지 상태로 병원으로 이송됐고 7명은 부상을 입었습니다.

현행범으로 체포된 A 씨 가방에서는 10개 이상의 흉기가 발견된 것으로 전해졌습니다.

경찰은 A 씨를 상대로 정확한 범행 동기 등을 조사하고 있습니다.

(취재: 박세원, 영상편집: 이의선, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)
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