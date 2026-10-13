'88 올림픽의 유산' 서울올림픽레거시포럼 2026 개막

▲ '서울올림픽레거시포럼 2026' 개회식 참석자들

1988년 서울올림픽의 역사적 성과와 올림픽 정신을 현대적 가치로 재조명하고, 지속 가능한 올림픽 레거시를 찾기 위한 '서울올림픽레거시포럼 2026'(SOLF 2026)이 13일 개막했습니다.'포용적 미래를 위한 올림픽 레거시'를 주제로 15일까지 사흘간 서울 송파구 서울올림픽파크텔에서 열리는 이번 포럼은 문화체육관광부가 후원하고 체육공단이 주최합니다.포럼에서는 ▲ 넥스트 레거시: 올림픽 인프라의 사후 활용과 비즈니스 모델 ▲ 인간, 기술을 넘어 평화로: 서울올림픽 정신의 현대적 재해석 ▲ 인공지능(AI)과 데이터가 만드는 올림픽의 미래 ▲ AI 시대, 패럴림픽의 미래와 인간 한계의 확장 ▲ 아시아-태평양 올림픽 개최 도시의 공간 재생 전략과 상생형 레거시, 총 5개의 세션을 통해 지속 가능한 올림픽 레거시의 미래를 탐구하는 시간을 갖습니다.이날 개회식에서는 서울올림픽의 평화와 화합의 정신을 계승하고, 올림픽 레거시를 미래 세대를 위해 '살아 숨 쉬는 레거시'로 발전시키기 위한 '서울 선언 2026'도 발표됐습니다.선언에는 ▲ 레거시의 계승과 확산 ▲ 포용과 권리 ▲ 연대와 협력 ▲ 혁신과 지속가능성이라는 4대 핵심 가치와 함께, AI 및 첨단 기술의 적용과 포용적 패럴림픽의 확장을 통해 누구도 소외되지 않는 '더 포용적인 세상'을 위한 실천적 의지가 담겼습니다.포럼 마지막 날인 15일에는 참여자 모두 국립스포츠박물관 개관식에 참석해 전시물을 관람하고, 국제올림픽위원회(IOC) 특별전도 둘러볼 예정입니다.(사진=국민체육진흥공단 제공, 연합뉴스)