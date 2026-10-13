공수처, 윤석열 '한동훈 수사·감찰방해 혐의' 각하

▲ 공수처

윤석열 전 대통령이 검찰총장 시절 한동훈 당시 검사장에 대한 수사·감찰을 방해한 혐의로 고발된 사건이 5년 만에 고위공직자범죄수사처(공수처)에서 각하 처분으로 종결됐습니다.공수처는 지난 2021년 더불어민주당이 윤석열 전 대통령을 직권남용 및 개인정보 보호법 위반 혐의로 고발한 사건을 지난 7월 10일 각하 처분했습니다.공수처는 윤 전 대통령의 감찰 중단 지시와 전문수사자문단 소집이 사적 이익이나 불법 목적 등을 위한 것이었다고 보기 어렵고, 이를 입증할 명백한 증거도 없어 자체적으로 수사를 개시·진행해야 할 필요성이 인정되지 않는다고 판단했습니다.앞서 민주당은 2021년 10월 윤 전 대통령이 검찰총장이던 시절 한동훈 당시 검사장과 채널A 기자의 유착 관계 의혹 사건과 관련해 감찰을 중단하도록 하는 등 감찰과 수사를 방해했다며 공수처에 고발했습니다.당시 민주당은 윤 전 대통령의 행위가 대검찰청 감찰부와 서울중앙지검의 정당한 권리 행사를 방해한 것이라며 직권남용 및 개인정보 보호법 위반 혐의가 있다고 주장했습니다.(사진=연합뉴스)