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추미애 "김지용, 친윤 검사라 부적합…침묵하면 역사적 과오"

최호원 기자
작성 2026.10.13 16:25 조회수
추미애 "김지용, 친윤 검사라 부적합…침묵하면 역사적 과오"
▲ 13일 경기도 수원시 영통구 경기도청에서 열린 국회 행정안전위원회의 경기도에 대한 국정감사에서 추미애 경기도지사가 업무보고를 하고 있다.

추미애 경기도지사는 13일 김지용 중대범죄수사청장 후보자 인선과 관련해 "친윤(친윤석열) 검사일뿐 아니라 공직자로서 그 자리에는 부적합하다고 생각한다"며 반대 입장을 분명히 했습니다.

추 지사는 이날 오후 이어진 국회 행정안전위원회 경기도 국정감사에서 국민의힘 권영진 의원의 관련 질문에 이같이 답했습니다.

법무부 장관 시절 김 후보자를 검사장으로 승진 발탁한 데 대해서는 "문재인 정부에서 윤석열 검찰총장 임명했지만, 내란으로 끝났다"며 "승진 발탁했다고 그 사람 전체를 보증한 게 아니다"고 했습니다.

이어 "김 후보자에 대해 지속적으로 말씀드린 것은 사실이다. 공직 체험상 초대 중수청장으로 대단히 부적합하다는 것을 근거와 사례로 들어 정확히 말씀드렸다"며 "그걸 알고 있는 사람이 침묵하면 역사적 과오가 될 것이다. 저의 책임성에서 양심에 기반해 나라를 위해 말씀드린 것"이라고 설명했습니다.

추 지사는 그러면서 "제가 근거로 삼아 말씀드린 것을 공적인 사명을 가지고 (14일 예정된 인사청문회에서) 철저히 검증하면 될 일"이라고 했습니다.

대통령과 각을 세우고 여의도 정치에 참여한다는 평가에 대해 추 지사는 "대권 행보를 했으면 오히려 저도 재정 상황을 감추고 빚을 내서 도민 혈세 부담을 떠안거나 말거나 도민에게 인심 쓰면 박수받을 일이다"며 "양심상, 법리상 그렇게 할 수가 없다"고 반박했습니다.

추 지사는 이날 오전 국민의힘 박상웅 의원과 서명옥 의원의 김 후보자 인선과 관련한 입장 요구에 "국감 자리에서 답변은 적절하지 않다"고 했다가 오후 첫 질문에 권영진 의원이 재차 입장 표명을 촉구하자 그간의 반대 입장을 재확인했습니다.

(사진=연합뉴스)
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