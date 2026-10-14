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옛 대한극장의 잠 못 드는 밤…'슬립노모어' 가면을 벗기면?ㅣ장준혁·조용신ㅣ커튼콜 333

서울은 지금 '슬립노모어' 볼 수 있는 전세계 유일의 도시

김수현 문화전문기자
작성 2026.10.14 09:00 조회수
SBS NEWS 로고와 함께 제작본부장 조용신, 배우 장준혁의 모습 및 연극 슬립노모어 관련 화면과 자막 제시


이 공연의 관객은 먼저 휴대전화를 맡기고, 얼굴엔 마스크를 쓰고, 깜깜한 어둠 속으로 걸어들어갑니다. 옛 대한극장을 '매키탄 호텔'로 바꿔놓은 이머시브 공연, '슬립노모어' 얘깁니다. 관객이 7층 건물 곳곳을 3시간 동안 헤매며 이야기를 직접 찾아다니는 이 공연은  지난해 여름 서울에서 개막한 이후 입소문을 타고 10만 명 이상이 관람했습니다. '슬립노모어' 뉴욕과 상하이 공연이 막을 내린 지금, 전 세계에서 지금 이 작품을 볼 수 있는 곳은 서울 뿐입니다.  

'슬립노모어' 서울 공연의 조용신 제작본부장, 맥더프 역의 장준혁 배우와 함께 이 공연에 얽힌 뒷이야기와 매력을 풀어봅니다. 장준혁은 '스테이지파이터' 등으로 대중의 인기를 얻은 무용수로 '슬립노모어' 개막부터 지금까지 쭉 출연 중입니다. 그가 최종 오디션 전날 포기하려 했었던 사연, 배우가 관객을 하나씩 데리고 들어가는 '원온원(one-on-one)'의 비밀, 퇴장 없이 3시간을 살아내는 배우들의 이야기, 그리고 처음 보는 관객들을 위한 관람 팁까지 들어봤습니다. 길을 잃고 헤매는 것조차 공연의 일부라는 '슬립노모어'의 세계로 함께 들어가 보시죠.

(진행 : 김수현 SBS 문화전문기자, 이병희 아나운서ㅣ출연 : '슬립노모어' 서울 공연 제작본부장 조용신, 배우 장준혁 ㅣ 녹음.녹화 : 유규연 ㅣ편집 : 정용희 )

▶'김수현 기자의 커튼콜'은 SBS뉴스 홈페이지와 팟빵, 애플 팟캐스트 등 여러 오디오 플랫폼에서 청취하실 수 있습니다. 영상은 유튜브 SBS뉴스 채널의 [ 김수현 문화전문기자의 커튼콜 ] 재생목록에서 모아볼 수 있습니다. 또 SBS 공식 문화예술 유튜브 채널 [ SBS아트로그 ]에서도 관련 콘텐츠를 분야별로 찾아보실 수 있습니다.
 

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