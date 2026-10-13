[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 박연미 경제평론가, 박진호 SBS 논설위원
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● 머니버스
박진호 / SBS 논설위원
"미국 중간선거까지 달러로 바꾸려는 경향 있어"
"원화강세 영향, 서학개미들의 미국 주식 매수로 나타나"
"한국 경제 펀더멘털 양호…반도체 수요도 여전"
"트럼프, 러와 극단적 합의 이유…중간선거 의식"
박연미 / 경제평론가
"반도체 대장주 삼전·닉스는 하락, 소부장 업체는 상승…아이러니"
"중국 창신메모리, 시장 호들갑 과도·中 추격 우려는 여전"
"한국 시장, 실적 말고 신뢰 보여줄 때"
"하반기 이슈는 금리…빅테크 투자 이어갈 수 있다는 확신 필요"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[머니버스] 삼전닉스 급락·소부장은 상승, "아이러니한 한국 증시"…중국발 창신메모리 여파는?
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