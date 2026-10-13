[성민종합정치] 답답한 김민석 대표? 세 언론인 "김 대표, 요즘 전화 안 받아"

[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● 추미애 첫 국감 출석
성한용 / 한겨레 선임기자
"이 대통령 실패시 추미애 기회 없을 것"
"추미애, 얄팍한 계산 뻔히 보여…지금 방식 옳지 않아"
허민 / 문화일보 전임기자
"추미애, 소신 철회 아닌 이 대통령과 충돌 회피"
"검찰개혁 강경파에 맞대응…전략의 부재"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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