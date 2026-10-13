[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● "굴종·사대 태도 지양"
성한용 / 한겨레 선임기자
"이 대통령 '실용외교' 강조…국민 안심 목적"
"한미관계, 김대중 임기 시절이 가장 좋아"
"자주파-동맹파 갈라치기 도움 안 돼"
"이 대통령 SNS 증폭…바람직하지 않아"
허민 / 문화일보 전임기자
"'굴종·사대적 태도 지양'…외교 독트린 될까 걱정"
"한국 안보, 한미 동맹 제쳐두고 얘기될 수 없어"
"자주파-동맹파 갈등 여전히 이어져"
"이 대통령, 자주파-동맹파 균형에 집중"
"이 대통령 SNS 소통 강화 잘못돼 보여"
"이 대통령 X, 친명·강성 지지층 향한 메시지로 보여"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] "대통령의 시간과 에너지는 공공재" 성한용·허민, 대통령 과도한 SNS엔 '반대'
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