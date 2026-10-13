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[날씨] 가을비 지나고 다시 쌀쌀…내일 기온 '뚝'

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작성 2026.10.13 17:19 조회수
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요란한 가을비가 한 차례 지나며 급격히 쌀쌀해지고 있습니다.

오늘(13일) 서울과 대전의 낮 기온 22도 선에 그치며, 어제보다 8~9도가량 낮은 기온을 보였습니다.

밤부터는 북쪽에서 한기가 내려오며 내일 아침 기온이 큰 폭으로 뚝 떨어져 옷차림 따뜻하게 하셔야겠습니다.

대관령이 3도, 파주 5도, 서울 9도, 봉화 7도 등 대부분 내륙 지역 한 자릿수로 기온이 뚝 떨어질 텐데요.

평년 이맘때 기온과 비교했을 때 크게 낮은 수치는 아니지만 급격한 기온 변화로 인해 체감하는 추위는 더 심할 수 있겠습니다.

내일 전국 하늘 맑게 드러나겠고 찬 바람이 강하게 불겠습니다.

내일 아침 기온 춘천 7도, 대구 11도 예상되고요, 낮 기온 대구 20도로 일교차도 유의하셔야겠습니다.

주 후반에는 기온이 오름세를 보이겠고, 일요일에는 전국에 비가 내리겠습니다.

(임은진 기상캐스터)
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