대형 상가서 흉기 난동…1명 심정지·7명 부상

<앵커>



오늘(13일) 오후 인천에 있는 한 대형 상가 건물에서 무차별 흉기 난동 사건이 벌어졌습니다. 60대 남성이 양손에 흉기를 들고 지나는 시민들을 공격한 건데, 현재 1명이 심정지 상태이고, 7명이 부상을 당해 치료 중입니다.



안희재 기자가 취재했습니다.



<기자>



상가 복도를 다급하게 뛰어나가고, 놀란 듯 문을 닫습니다.



잠시 뒤, 흉기를 든 남성이 빠른 걸음으로 지나갑니다.



오늘 오후 1시 40분쯤 인천 남동구 구월동에 있는 대형 상가에서 흉기 난동 신고가 접수됐습니다.



지하 1층부터 지상 3층까지 상가 곳곳에서 부상자가 속출했는데, 현재까지 8명이 병원에 옮겨진 것으로 파악됐습니다.



20대 여성 1명은 심정지 상태로 발견돼 치료를 받고 있습니다.



신고를 받고 출동한 경찰은 60대 남성 A 씨를 현행범으로 체포했습니다.



A 씨는 양손에 흉기를 든 채, 상가 지하에서부터 에스컬레이터를 타고 이동하며 흉기를 마구 휘두른 것으로 전해졌습니다.



[강병훈/목격자 : '뭐지' 하고 있는데 갑자기 뒤에서 흉기 들고 이렇게, 어떤 아저씨가 서 있는 거예요. '야 이거 문 잠그고 있어라, 위험하니까'….]



목격자들은 "범행 당시 A 씨는 아무런 말도 하지 않았고 피해자들은 속수무책이었다"며 "시민들이 힘을 모아 겨우 제압했다"고 상황을 설명했습니다.



[나현준/목격자 : 마구잡이로 그냥 이유가 없었습니다. 그냥 막 찔렀습니다. 아무 말도 안 하셨고. 의자로 계속 막 이렇게 하다가 결국에는 이제 제압이 됐고….]



경찰은 A 씨를 상대로 정확한 범행 동기를 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침입니다.



(영상취재 : 임동국, 영상편집 : 김준희)