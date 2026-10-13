김도영·곽빈 등 프로야구 MVP 후보…문정빈·허인서 신인상 각축

▲ 2025 신한 SOL뱅크 KBO 시상식에서 정규시즌 최우수선수(MVP)로 선정된 한화의 폰세와 신인상을 수상한 KT의 안현민이 트로피와 함께 기념촬영을 하고 있다.

올해 프로야구 정규리그를 빛낸 최우수선수(MVP)와 신인상 후보가 확정됐습니다.한국야구위원회(KBO) 사무국은 한국야구기자회와 공동으로 선정한 MVP, 신인상 후보를 오늘(13일) 발표했습니다.MVP 후보로는 투타 타이틀 홀더와 우수한 성적을 올린 선수 14명이 이름을 올렸습니다.공동 다승왕에 오른 임찬규(LG 트윈스)와 고영표(kt wiz), 평균자책점과 탈삼진 타이틀을 거머쥔 곽빈(두산 베어스), 세이브왕 김재윤(삼성 라이온즈) 등 7명이 투수 MVP 후보입니다.타자 중에서는 홈런·장타율 1위 김도영(KIA 타이거즈), 타점왕 샘 힐리어드(kt), 최다 안타 1위 빅터 레이예스(롯데 자이언츠), 타격·출루율 1위 구자욱(삼성) 등 7명이 경쟁 대열에 합류했습니다.신인상 후보는 KBO 표창 규정 제7조에 따라 2026년 입단한 선수와 올해를 제외하고 최근 5년 이내(2021∼2025년) 입단한 선수 중 누적 기록이 투수는 30이닝, 타자는 60타석을 넘지 않는 모든 선수 중에서 국외 프로야구에서 뛴 선수를 제외하고 추렸습니다.우강훈(LG), 김민준(SSG 랜더스), 장찬희(삼성), 박정민(롯데), 김태형(KIA), 박준현(키움 히어로즈) 등 투수 6명과 문정빈(LG), 허인서(한화 이글스), 류현인(kt) 등 야수 3명을 합쳐 9명이 신인왕에 도전합니다.지난해에 신설된 감독상 후보는 10개 구단 사령탑 전원입니다.한국야구기자회와 각 지역 언론사 기자들의 투표로 뽑힌 MVP, 신인상 수상자는 다음 달 KBO 시상식에서 공개됩니다.MVP 수상자는 트로피와 함께 기아 전기차 EV5를 부상으로 받습니다.(사진=연합뉴스)