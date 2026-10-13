공소청 초대 수장 인선 착수…검찰총장 후보 추천위 구성

▲ 공소청으로 교체된 도로표지판

공소청의 초대 수장 인선 절차가 시작됐습니다.심우정 전 검찰총장이 지난해 7월 퇴임한 이후 약 1년 3개월 만입니다.법무부는 오늘(13일) 검찰총장 후보자 추천을 위한 총장 후보추천위원회를 구성했다고 밝혔습니다.추천위 위원장은 문재인 정부 당시 검찰총장을 지낸 문무일 전 총장이 맡습니다.당연직 위원은 기우종 법원행정처 차장, 김정욱 대한변호사협회장, 최봉경 한국법학교수회 회장, 김현수 법학전문대학원협의회 이사장, 이응철 법무부 형사사법국장으로 구성됐습니다.비당연직 위원은 문 전 총장 이외에 여정성 전 서울대학교 부총장, 심석태 세명대학교 특임교수, 백명재 서울서부스마일센터장이 위촉됐습니다.법무부는 내일(14일)부터 21일까지 총장으로 적합한 법조 경력 15년 이상의 인물을 국민에게 천거받을 예정입니다.개인·법인 또는 단체는 누구나 팩스·이메일을 제외한 비공개 서면으로 총장 후보자로 적합하다고 생각하는 사람을 법무부 장관에게 사유를 명시해 천거할 수 있습니다.법무부 장관(현 이진수 직무대행)은 총장 후보자 천거 상황 등을 참고해 제청 대상자로 적합하다고 생각되는 사람을 추천위에 심사 대상자로 제시하게 됩니다.이후 추천위는 적격 여부를 심사해 법무부 장관에게 후보자로 3명 이상을 추천하고, 장관은 추천 내용을 존중해 1명을 대통령에게 제청합니다.특별한 결격 사유가 없다면 대통령은 인사청문 요청안을 국회에 보내고, 인사청문회를 거쳐 최종 임명합니다.검찰총장 후보추천위원회가 공식적으로 구성되면서 김승원 더불어민주당 의원의 낙마 이후 공석인 법무부 장관 인선 시계도 빨라질 수 있다는 관측이 나옵니다.(사진=연합뉴스)