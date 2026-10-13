"이강인이 손흥민 왕따 주도?"…선 넘는 루머에 입 열었다

축구 국가대표 이강인 선수 측이 최근 온라인을 중심으로 불거진 대표팀 내 불화설에 대해 "사실무근"이라며 강력한 법적 대응을 예고했습니다.



이강인의 매니지먼트사인 더블랙레이블은 오늘(13일) 공식 입장을 내고, "최근 온라인에서 이강인 선수와 관련해 사실과 다른 내용이 무분별하게 확산하고 있다"며, 거론되고 있는 일련의 의혹들은 모두 사실과 다르고 선수와 무관함을 분명히 밝혔습니다.



최근 국가대표팀의 경기력 부진 속에 일부 선수의 동반 은퇴설과 대표팀 내 갈등설 등 확인되지 않은 소문이 급격히 번졌습니다.



앞서 한국 축구대표팀은 지난 6일 우즈베키스탄전 이후 김민재, 황인범, 황희찬 등 1996년생 선수들을 일컫는 이른바 '96라인' 주축 선수들이 한국축구협회 관계자들과 면담을 가진 사실이 알려지며, 동반 은퇴설이 불거졌습니다.



이 과정에서 일부 누리꾼과 유튜버들은 이른바 '96라인'이 파벌을 형성해 주장 손흥민의 리더십에 불만을 품고 대표팀 내 갈등을 주도했고, 그 배후에 이강인이 있었다는 취지의 불화설을 유포했습니다.



심지어 이들이 손흥민을 대표팀에서 배제하려는 움직임에 관여했다는 의혹까지 제기되면서, 대표팀 불화설은 빠르게 확산했습니다.



실제 일부 유튜브 영상에선 대화 내용을 확인하지 않은 채 벤치나 경기장 내 장면을 임의로 편집해 자막을 넣은 영상들이 확산했고, 이강인의 개인 SNS에는 인신공격성 비난과 악성 댓글이 이어지고 있습니다.



다만 소속사 측의 강력한 법적 대응 방침 발표 이후, 의혹을 제기했던 일부 유튜브 쇼츠 콘텐츠 등 관련 영상 일부는 삭제된 것으로 확인됐습니다.



소속사는 "현재 온라인상의 허위 사실 유포와 명예훼손 게시물에 대한 자료를 다각도로 수집하고 있으며, 사안에 따라 강력한 법적 절차를 진행해 선수를 보호하는 데 최선을 다하겠다"고 강조했습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 김기현, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)