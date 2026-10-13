계정 600개로 불법 음란물 840만 건…'9천만 원' 챙긴 일당

▲ 충남경찰청

불법 음란물 수백만 건을 온라인에 유포한 헤비업로더 2명이 경찰에 붙잡혔습니다.충남경찰청은 정보통신망법 위반 혐의로 A(40대) 씨를 구속하고, B(30대) 씨를 불구속 입건해 공소청에 송치했다고 13일 밝혔습니다.A 씨 일당은 2024년부터 최근까지 국내 웹하드 사이트 13곳에서 타인 명의를 이용해 계정 600여 개를 만든 뒤 불법 음란물 840만 건을 게시한 혐의를 받습니다.이들은 기존 음란물을 내려받은 뒤 특정 프로그램을 이용해 같은 영상의 이름만 바꿔 웹하드 여러 곳에 대량으로 유통한 것으로 파악됐습니다.이용자들이 영상을 내려받을 때마다 쌓인 포인트를 상품권으로 바꾼 뒤 현금화해 약 9천만 원 상당의 부당 이득을 챙겼습니다.경찰은 범죄 수익 가운데 약 7천200만 원에 대해 기소 전 추징보전 신청해 인용받았으며, 해외에 체류 중인 공범에 대해서는 인터폴 적색수배 등을 통해 추적하고 있습니다.아울러 피의자들이 만든 계정으로 업로드된 게시물은 모두 삭제 조치했습니다.충남경찰청 관계자는 "해외에 거주하는 공범을 검거해 국내로 송환하고, 남은 범죄수익도 끝까지 추적해 환수하겠다"고 전했습니다.(사진=연합뉴스)