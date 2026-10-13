뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

프로야구선수협회 새 회장에 LG 박해민…12월 1일 취임

전영민 기자
작성 2026.10.13 14:19 조회수
7일 서울 잠실야구장에서 열린 프로야구 KBO리그 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기에서 승리한 LG 트윈스 주장 박해민이 정규시즌 소감을 밝히고 있다.
▲ LG 박해민 선수

프로야구 선수들을 대표할 한국프로야구선수협회(이하 선수협회)의 새 수장으로 LG 트윈스 외야수 박해민이 선출됐습니다.

선수협회는 제14대 회장 선거 결과 박해민이 차기 회장으로 당선됐다고 오늘(13일) 발표했습니다.

현 회장인 양현종(KIA 타이거즈)의 임기가 올해로 종료됨에 따라 치러진 이번 선거에는 총 1천10명의 프로야구 선수 중 870명이 참여해 86.1%의 높은 투표율을 기록했습니다.

선수협회 측은 선수들의 참여율을 끌어올리기 위해 문자 등을 활용한 간접 투표 방식 대신 사무국 직원이 각 구단 현장을 직접 방문해 1대 1로 투표를 받는 방식으로 선거를 진행했다고 설명했습니다.

박해민 당선인의 임기는 2년이며, 오는 12월 1일 열리는 정기총회 이·취임식을 시작으로 공식 임기에 들어갑니다.

장동철 선수협회 사무총장은 "양현종 회장의 제안과 각 구단 이사들의 독려 아래 86.1%라는 투표율을 기록할 수 있었다"며 "박해민 당선인이 12월 1일부터 새로운 임기를 원활히 시작할 수 있도록 인수인계 절차를 차질 없이 준비하겠다"고 밝혔습니다.

박해민 차기 회장의 향후 운영 방향과 공식 취임 소감은 정기총회 현장에서 발표될 예정입니다.

선수협회는 12월 1일 서울 중구 서울신라호텔 다이너스티홀에서 제14기 정기총회 및 2026 리얼글러브 어워드 시상식을 개최합니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지