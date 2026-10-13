프로야구선수협회 새 회장에 LG 박해민…12월 1일 취임

▲ LG 박해민 선수

프로야구 선수들을 대표할 한국프로야구선수협회(이하 선수협회)의 새 수장으로 LG 트윈스 외야수 박해민이 선출됐습니다.선수협회는 제14대 회장 선거 결과 박해민이 차기 회장으로 당선됐다고 오늘(13일) 발표했습니다.현 회장인 양현종(KIA 타이거즈)의 임기가 올해로 종료됨에 따라 치러진 이번 선거에는 총 1천10명의 프로야구 선수 중 870명이 참여해 86.1%의 높은 투표율을 기록했습니다.선수협회 측은 선수들의 참여율을 끌어올리기 위해 문자 등을 활용한 간접 투표 방식 대신 사무국 직원이 각 구단 현장을 직접 방문해 1대 1로 투표를 받는 방식으로 선거를 진행했다고 설명했습니다.박해민 당선인의 임기는 2년이며, 오는 12월 1일 열리는 정기총회 이·취임식을 시작으로 공식 임기에 들어갑니다.장동철 선수협회 사무총장은 "양현종 회장의 제안과 각 구단 이사들의 독려 아래 86.1%라는 투표율을 기록할 수 있었다"며 "박해민 당선인이 12월 1일부터 새로운 임기를 원활히 시작할 수 있도록 인수인계 절차를 차질 없이 준비하겠다"고 밝혔습니다.박해민 차기 회장의 향후 운영 방향과 공식 취임 소감은 정기총회 현장에서 발표될 예정입니다.선수협회는 12월 1일 서울 중구 서울신라호텔 다이너스티홀에서 제14기 정기총회 및 2026 리얼글러브 어워드 시상식을 개최합니다.(사진=연합뉴스)