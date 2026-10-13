군 "강화도 전방 폭발음, 북한군 경계시설 보강으로 판단"

▲ 강화도 최북단 평화전망대에서 바라본 황해북도 개풍군 일대

최근 강화도 이북 북측 지역에서 들려오는 폭발음은 북한군의 해안경계시설 보강에 의한 것으로 보인다고 군이 밝혔습니다.장도영 합동참모본부(합참) 공보실장은 오늘(13일) 정례 브리핑에서 "강화도 전방 한강 하구 중립수역 북쪽의 북한 해안 지역에서 지속적으로 폭발음이 청취되고 있다"고 밝혔습니다.장 실장은 이에 대해 "북한군이 북측의 해안경계시설을 보강하고 있는 것으로 판단되어 관련 동향을 예의주시하고 있다"고 설명했습니다.앞서 일본 NHK 방송은 어제(12일) 북한이 강화도 이북 개성시 인근 지역에서 요새화 작업으로 추정되는 폭파 공사를 진행하는 모습이 포착됐다고 보도했습니다.강화도에 거주하는 한 60대 주민은 NHK에 "폭파 작업이 동쪽에서 서쪽으로 서서히 진행되는 것 같다. 거리가 가까워 '쾅' 하는 소리가 엄청나게 크게 들린다. 이곳에 60년 넘게 살았지만 이런 일은 처음"이라고 전했습니다.(사진=연합뉴스)