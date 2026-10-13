"이재용·최태원 불러야" vs "정쟁 도구"…'호남 반도체' 증인 공방

▲ 김영훈 고용노동부 장관이 13일 국회에서 열린 기후에너지환경노동위원회 국정감사에서 증인 선서를 한 뒤 선서문을 김정호 위원장에게 제출하고 있다.

국회 기후에너지환경노동위원회의 오늘(13일) 고용노동부 국정감사에서는 '호남 반도체 메가 프로젝트'와 관련해 기업 총수들의 증인 채택 문제를 두고 여야가 거세게 맞붙었습니다.제1야당인 국민의힘은 정부의 '기업 팔 비틀기' 의혹을 규명하겠다며 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장의 증인 채택을 요구했으나 더불어민주당은 "국감을 정쟁 도구로 삼으려는 것"이라며 맞섰습니다.국민의힘 나경원 의원은 "호남 메가 프로젝트는 민주당 전당대회용으로 시작돼 대통령이 기업 총수들을 불러 팔을 비틀었다고 많은 국민들이 생각한다"며 "최태원 (SK그룹) 회장과 이재용 (삼성전자) 회장의 증인 채택을 요구한다"고 말했습니다.같은 당 김위상 의원도 "민주당 역시 야당 시절에는 기업 총수를 국감장에 불러 세우려 수단을 가리지 않았다"며 "국민의힘이 부르면 발목 잡기인가. 이런 이중 잣대야말로 국정감사를 정쟁으로 만드는 것"이라며 날을 세웠습니다.이에 민주당 신정훈 의원은 "최태원·이재용 회장 증인 채택은 그야말로 정쟁의 도구로 삼겠다는 뜻으로밖에 들리지 않는다"며 "기업 팔 비틀기는 전두환 정권이 했고, 박정희 정권이 했고, 소위 말해서 노태우 정권이 했지, 민주당 정권이 언제 기업 팔 비틀기를 했느냐"고 강하게 맞받았습니다.그러면서 "호남도 좀 먹고살게 놔두라"고 목소리를 높였습니다.반면 여야는 산업재해 및 노동 보건 현안과 직결된 기업인 증인 채택에는 한목소리를 냈습니다.민주당 이용우 의원이 한화오션 등 주요 기업의 증인 채택을 촉구하자, 국민의힘 윤재옥 의원도 한화그룹 내 사망 사고를 언급하며 "(한화) 그룹의 책임 있는 사람이 반드시 국회에 나와 이 문제를 앞으로 어떻게 개선할 것인지 국민들 앞에서 밝혀야 한다"고 힘을 실었습니다.(사진=연합뉴스)