이소영 중기 장관 "중소기업 생산 자동화 넘어 제조AI 혁신 추진"

▲ 이소영 중소벤처부 장관

이소영 중소벤처기업부 장관은 오늘(13일) 인공지능(AI) 대전환 시대를 맞아 중소기업의 제조 경쟁력을 높이기 위해 생산 자동화를 넘어 제조 현장에 AI를 본격 도입하는 '제조AI 혁신' 정책을 적극 추진하겠다고 밝혔습니다.이 장관은 이날 강남구 코엑스에서 열린 '2026 스마트비즈엑스포' 개막식에 참석해 "지금 우리 경제가 마주한 가장 큰 과제는 양극화"라며 "대기업과 중소기업 사이의 격차를 줄이고 성장의 온기가 현장에 닿기 위해서는 대기업의 자본과 제조혁신 노하우를 중소기업과 나누고 함께 경쟁력을 높여가야 한다"고 말했습니다.이어 "AI 대전환 시대에 이제 스마트공장도 생산 자동화 단계를 넘어 AI가 현장의 판단을 돕고 제조 경쟁력을 근본부터 끌어올리는 제조AI 혁신으로 한 단계 더 발전해야 한다"고 강조했습니다.스마트비즈엑스포는 중기부와 중소기업중앙회, 삼성전자가 함께 스마트공장 구축을 지원한 중소기업의 우수 제품과 기술을 알리고 판로 확대를 돕기 위해 마련한 행사입니다.이날부터 16일까지 나흘간 열리는 이번 행사에는 스마트공장 구축에 참여한 중소기업 53개 사가 제품과 기술을 선보입니다.생활용품과 산업용품, 기계설비 등 일반 전시관에 37개사, AI 특별관에 6개사, 상생마켓엔 10개 사가 참여합니다.특히 AI 특별관에서는 제조 현장에 실제 적용된 AI 솔루션과 공정 모형을 소개합니다.중기부는 2018년 대·중소 상생형 스마트공장 정책을 도입한 이후 60여 개 대기업·공기업과 함께 6,800여 개 중소기업의 스마트공장 구축을 지원해왔습니다.이 장관은 이날 행사장을 둘러본 뒤 경기도 군포시에 있는 중소 제조기업 디팜스테크를 방문해 AI 기술이 실제 생산공정에 적용된 현장을 살펴보고 기업 관계자들의 애로사항을 들었습니다.디팜스테크는 초정밀 금형 제작 기술을 바탕으로 자동차 부품과 반도체 소켓, 카메라 부품 등을 생산하는 수출기업입니다.손톱 크기의 광학부품을 초당 20~40장씩 촬영해 학습한 AI가 제품 선별 작업을 대신하도록 공정을 개선해 설비 가동률을 높였습니다.이날 현장에서는 스마트공장 도입 과정에서 겪는 전문인력 확보의 어려움과 기업의 기술 수준에 따른 단계별 지원 필요성 등이 제기됐습니다.이 장관은 "디지털 전환부터 피지컬 AI 도입까지 이어지는 단계별 지원정책을 강화하고 제조AI 핵심인력을 육성하겠다"며 "피지컬 AI 등 국가 전략 프로젝트의 성과가 중소기업까지 이어져 중소기업이 당당한 주역으로 자리매김할 수 있도록 지원정책을 마련하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)