'진짜 해커' 따로 있나…경찰, 미 FBI와 금융권 해킹수사 공조

▲ 은행권 해킹 피해 (자료사진)

경찰이 국내 금융권을 겨냥한 해킹 공격의 주체와 활동 경로를 파악하고자 미국 연방수사국과 공조하는 것으로 파악됐습니다.경찰청 등 국내 관계기관은 최근 공문 발송 등 미국 연방수사국과의 공조 절차를 진행했습니다.미국과의 공조 수사 추진 경과에 관한 보고도 이뤄진 것으로 전해졌습니다.이는 미국에 소재한 글로벌 보안기업과 인공지능 업체의 계정 정보와 접속기록 등 수사에 필요한 자료를 확보하기 위한 취지로 알려졌습니다.공조 과정에서 기존에 공격자로 지목된 중국의 26세 남성이 실제 해킹을 실행한 인물과 다를 가능성도 염두에 둔 것으로 전해졌습니다.경찰은 미국 보안업체가 공격자 신원을 추정하는 근거로 삼은 자료와 중국계 디도스 대행 조직 연계 가능성을 제시한 자료 등을 살펴보고 있습니다.앞서 미국 사이버보안 기업 크라우드스트라이크는 공격자가 인공지능 코딩 도구에 입력한 이력서 정보 등을 분석해 중국 광둥성에 거주하는 26세 인물이 공격자일 가능성을 제시했습니다.지목된 인물은 자신의 휴대전화 번호가 도용됐다며 사건과 무관하다고 주장했습니다.경찰 관계자는 공조 상대국과의 신뢰 등을 고려해 "공조 여부 등 구체적인 진행 상황에 관해서는 확인해줄 수 없다"고 밝혔습니다.