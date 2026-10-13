민주, 국힘 김태규·이진숙·주진우 맹공…"패륜·막말·배설"

▲ 더불어민주당 한병도 원내대표가 13일 국회에서 열린 국정감사 대책 회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당이 국민의힘 김태규·이진숙·주진우 의원의 국정감사 언행을 겨냥해 "조회수에 안달이 난 사이버 레커 수준"이라며 맹공을 퍼부었습니다.한병도 원내대표는 오늘(13일) 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 "이번 국감에서 국민의힘이 보이는 행태는 그야말로 막말 경연대회를 방불케 한다"며 "다수의 의원이 마치 경쟁이라도 하듯이 앞다퉈 망언을 쏟아내고 있다"고 비판했습니다.한 원내대표는 주 의원을 향해서는 대구 상가 천장 붕괴 사고를 정쟁에 악용하고 있다고 주장했습니다.한 원내대표는 "대통령은 사고를 보고받은 즉시 인명 구조와 안전한 사고 수습에 총력을 다하라고 지시했다"며 "그런데 주 의원은 (대통령) 경호 차량 영상을 공개하며 초 단위 일정에 특검까지 주장하고 있다. 사고 수습에는 관심이 없고 정치 공세에만 열을 울리는 모습"이라고 지적했습니다.또 주 의원이 SNS에 '이재 명을 끊을 때'라는 댓글을 단 것을 두고는 "정치 테러로 생명을 위협받았던 대통령을 향해 죽음을 암시하는 듯한 막말을 한 것"이라며 "석고대죄하고 의원직을 사퇴하라"고 촉구했습니다.이재명 대통령 부모의 묘소를 찾아 농지법 위반 의혹을 주장한 이진숙 의원을 겨냥해서는 "기행을 넘는 추태"라며 "저열한 노이즈 마케팅으로 본인의 존재감을 키우겠다는 얄팍한 속셈은 더 이상 통하지 않는다"고 직격했습니다.천준호 원내운영수석부대표는 국정감사장에서 고(故) 노무현 전 대통령의 서거 장소인 '부엉이바위'를 언급한 김태규 의원도 함께 거론하며 "정기국회의 꽃이어야 할 국정감사가 (이들의) 패륜 막말 배설 무대가 됐다"고 질타했습니다.이어 "국민의힘 지도부는 개별 의원의 활동이라며 입장조차 내지 않고 있다"며 "제 식구 감싸기를 멈추고 세 의원에 대해 징계 절차에 착수하라"고 요구했습니다.전은수 원내대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "정책으로 경쟁할 자신이 없으니 막말과 억지 의혹으로 존재감을 과시하려는 것"이라며 "어떻게 하면 극우 세력의 눈에 띌까 고민할 시간에 국민의 삶을 나아지게 할 방안 하나라도 더 고민하라"고 강조했습니다.신현영 대변인도 국민의힘을 향해 "당 차원의 자정과 제지가 없다면 더 자극적인 말로 주목을 끌려는 경쟁만 부추길 수밖에 없다"며 "소속 의원의 부적절한 언행을 바로잡는 일은 정당이 마땅히 져야 할 책임"이라고 요구했습니다.(사진=연합뉴스)