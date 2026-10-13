금융감독원, '해킹 유출' 예가람·웰컴저축은행 현장 점검

금융감독원이 오늘(13일) 해킹 피해로 정보가 유출된 예가람저축은행과 웰컴저축은행을 대상으로 현장 점검에 나섰습니다.



금융당국 등에 따르면 금감원은 이날 두 저축은행에 현장 점검을 나가 최근 해킹 사고 원인과 정보 유출 경위 등을 살펴보고 있습니다.



예가람저축은행은 지난달 30일 해킹 공격으로 고객 성명, 생년월일, 연락처, 계좌번호, 주민등록번호, 직장명, 주소 등 개인정보 약 5만 건이 유출된 것으로 추정됩니다.



정확한 유출 규모는 아직 파악 중입니다.



당초 지난 2일 유출 사실을 처음 공지한 안내문에서는 유출 항목으로 고객 성명, 생년월일, 연락처만 기재했다가 이후 주민등록번호, 계좌번호, 주소 등까지 유출된 사실이 알려져 뒤늦게 안내문에 업데이트하기도 했습니다.



웰컴저축은행은 지난달 27일 해킹 공격으로 법인 인터넷 뱅킹 아이디, 법인명, 대표자 이름, 회사 업무 연락처, 휴대전화번호, 전자우편주소 등이 유출됐습니다.



회사는 유출된 데이터 건수 전체 2천370건 중 개인정보가 포함된 데이터 개수는 2천299개로 추정했습니다.



금감원은 추후 점검 상황에 따라 검사 전환 여부를 결정할 계획입니다.



이외 금감원은 지난 6일부터 고객 약 2만 5천 명의 정보 유출로 피해 규모가 가장 큰 신한은행을 대상으로 현장 검사를 진행 중입니다.



고객 119명의 정보 유출 사실이 밝혀질 당시 마침 정기 검사하고 있던 KB국민은행도 현장에 있던 IT검사반이 지난 1일부터 투입돼 상황 파악 중입니다.



정기검사는 이달 말까지 예정돼 있는데 상황에 따라 검사 기간이 연장될 가능성도 있습니다.



고객 89명의 정보가 유출된 하나은행과 주택대출 모집인 146명의 일부 개인정보가 유출된 현대캐피탈에는 아직 별도 점검 계획이 관찰되지 않았습니다.



당국은 피해 규모가 큰 곳부터 우선순위에 올려 순차적으로 점검하는 것으로 보입니다.



외주 개발 직원 11명의 정보가 노출된 BNK부산은행은 유출 규모와 피해 성격 등을 고려할 때 상대적으로 점검 필요성이 크지 않다고 보고 있습니다.



(사진=연합뉴스)