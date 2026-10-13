김승원 제넨셀 청탁 의혹 문제 놓고 충돌

<앵커>



식약처를 상대로 한 국회 보건복지위 국정감사가 민주당 김승원 의원의 제넨셀 관련 의혹을 두고 충돌했습니다. 시작 30분 만에 중단됐다가 다시 시작되기도 했습니다.



고정현 기자입니다.



<기자>



식품의약안전처를 상대로 한 국회 보건복지위 국정감사는 국민의힘 의원들이 부착한 팻말 문제를 두고 시작부터 날이 섰습니다.



정치 공세에만 몰두하지 말고 팻말을 제거해 달라는 민주당과 자신들이 요구한 증인 채택이 이뤄지지 않았다는 국민의힘 주장이 충돌한 겁니다.



[김교흥/국회 보건복지위원(민주당) : 국민들의 보건복지를 위해 애쓰는 상임위를 정쟁의 터로 만드는지 제가 이해가 안 되니까. 빨리 푯말을 뗐으면 좋겠어요.]



[백종헌/국회 보건복지위원(국민의힘) : 민주당은 피켓을 불편해하실 것이 아니라 핵심 증인이 빠진 국정감사를 불편해하셔야 합니다.]



이후 여야는 법무장관 후보에서 사퇴한 민주당 김승원 의원이 제넨셀 임상시험 승인 과정에서 김강립 당시 식약처장을 상대로 부당한 영향력을 행사했다는 의혹 등을 두고 공방을 주고받았습니다.



국민의힘은 제넨셀이 자신들에 불리한 내용은 삭제한 동물실험 보고서를 식약처에 제출하고 이를 토대로 임상시험 계획 승인이 이뤄졌다며, 추가적인 자료 제출과 관련자 증인 채택이 필수적이라고 요구했습니다.



[조배숙/국회 복지위원 (국민의힘) : 김승원 의원의 어떤 청탁 그리고 또 이걸로 인해서 세종메디칼 주가가 띄워졌고 그리고 이게 이제 상장 폐지까지 되면서 많은 피해가 있었습니다.]



반면 민주당은 허위 보고서 제출은 제넨셀 잘못이라는 게 재판 과정에서도 드러났다며 국민의힘이 정쟁화 시키기 위해 동료 의원을 문제 삼는다고 맞받아 쳤습니다.



[서영석/국회 복지위원 (민주당) : 허위 제출은 해당 업체의 잘못이기 때문에 식약처가 은폐하거나 속이려 했다는 의도가 전혀 없다.]



여야 충돌이 격해지자 국회 보건복지위는 시작 30분 만에 정회됐다가 재개되기도 했습니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 유미라)