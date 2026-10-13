에일리, 솔로에서 밴드로…데뷔 14년 만에 새 챕터 향한 도전

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가수 에일리가 '에일리 밴드'로 새 출발한다.에일리 밴드는 13일 오후 6시 첫 싱글 '필링스(Feelings)'를 발매한다. 모던 록 장르의 곡이다. 에일리는 데뷔 14년 만에 직접 기획·제작한 혼성 밴드로 새로운 챕터를 연다.전국 투어도 이어간다. 13일 오후 8시 놀티켓(NOL TICKET)에서 예매를 오픈한다. 에일리 밴드는 11월 21일 서울 놀씨어터 합정 동양생명홀에서 단독 콘서트 '아이 엠 : 위 아(I AM : WE ARE)'의 포문을 연다. 서울을 포함해 부산, 대구, 대전 등 총 4개 도시에서 진행할 예정이다.에일리 밴드는 2월 한 달간 SNS를 통해 멤버를 모집했고, 수백 명이 경쟁한 끝에 결성됐다. 에일리가 모든 지원자 영상을 직접 보고 심사했으며, 유튜브 채널 '에일리 뮤직'을 통해 선발 과정을 공개했다. 에일리가 보컬을 맡고, 옥성민이 리더 겸 드럼, 배재용이 기타, 이현성이 키보드, 안성주가 베이스를 맡는다.에일리 밴드는 8월 KBS 2TV '불후의 명곡'에서 첫선을 보였다. 최백호의 '뛰어'를 불러 기립 박수를 받았다.에일리 밴드 측은 "첫 싱글 발매를 시작으로 음악적 방향성을 모색하며 활동 영역을 넓혀갈 계획이다. 앞으로 어떤 음악과 무대로 우리들만의 색깔을 만들어갈지 기대해달라"고 전했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)