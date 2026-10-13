뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

소비자단체협 "서울 하수도 누진제 폐지에 소형 가구 부담 가중"

최승훈 기자
작성 2026.10.13 11:07 조회수
소비자단체협 "서울 하수도 누진제 폐지에 소형 가구 부담 가중"
▲ 세면대

서울시가 하수도 요금을 인상하고 가정용에 적용되던 누진제를 폐지하면서, 하수도 사용량이 적었던 소비자가 납부해야 할 요금이 크게 늘었다는 분석이 나왔습니다.

한국소비자단체협의회 물가감시센터는 하수도 요금 개편 전후 발생하는 요금 부담에 대한 분석 결과를 오늘(13일) 발표했습니다.

서울시는 2026년부터 2030년까지 5년에 걸쳐 하수도 사용료를 매년 평균 9.5% 인상할 예정입니다.

가정용 하수도 요금에 적용됐던 누진제는 폐지했습니다.

분석 결과, 가정용 하수도 30㎥를 배출하는 소비자는 인상 전(2025년 기준) 사용료 1만 2천 원을 냈지만, 2026년 1만 4,400원으로 20% 인상된 요금을 내야 합니다.

2030년에는 2만 3,100원으로 인상 전 사용료 대비 92.5% 인상된 요금을 내야 합니다.

대부분의 가정은 대부분 사용량 30㎥ 이하입니다.

가정용의 50㎥ 사용량을 배출해 지난해 기준 3만 600원의 요금을 냈던 사용자는 요금이 2026년 2만 4천 원으로 줄었다가 다시 증가해 2030년에는 3만 8,500원을 내야 합니다.

인상 전보다 25.8% 인상된 요금을 내게 됩니다.

전체적으로는 요금이 인상되지만 누진제가 폐지됐기 때문에 일시적으로 요금이 줄어드는 효과가 나타난 것입니다.

70㎥ 사용량 배출 소비자는 인상 전 5만 9천 원에서 2026년 3만 3,600원으로 감소했다가 2030년에는 5만 3,900원으로 오릅니다.

누진제 폐지로 인해 오히려 인상 전보다 납부해야 할 요금이 감소하는 역전 현상이 발생하는 셈입니다.

전국 지자체별로 하수도 요금 평균 단가 사이 편차도 컸습니다.

한국소비자단체협의회는 "대다수의 소비자가 하수도 요금 인상으로 인상 전보다 부담이 가중될 것"이라며 "소비자가 납득할 수 있는 공공요금 체계와 로드맵을 공유해야 한다"고 밝혔습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
최승훈 기자 사진
최승훈 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지