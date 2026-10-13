버추얼 아이돌 플레이브, 또 기록 썼다…새 앨범 전곡 음원차트 '줄세우기'

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K팝 버추얼 그룹 최초로 미국 '빌보드 200'에 진입한 플레이브(PLAVE)가 새 미니앨범으로 또 한 번 국내 음원 차트를 휩쓸었다.플레이브의 다섯 번째 미니앨범 '하이퍼드라이브(HYPERDRIVE)'는 지난 12일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개됐다. 13일 0시 기준 타이틀곡 '스타 트레이스(Star Trace)'를 비롯해 '꾼', '푸른 하늘에 단비', '디 앤서 이즈 예스(The Answer Is Yes)', '리와인드(Rewind)'까지 수록곡 전곡이 멜론 TOP100 차트에서 1위부터 5위까지 나란히 자리했다.멜론뿐 아니라 지니와 벅스에서도 신곡 5곡이 TOP5에 올라, 국내 주요 음원 플랫폼 3곳에서 모두 '올킬'을 기록했다. 소속사 블래스트는 타이틀곡과 수록곡 전곡이 차트 상위권에 진입하는 이른바 '줄세우기'를 달성했다고 전했다.이번 앨범은 EDM 기반의 댄스 팝부터 보사노바, 록, 팝, R&B 팝까지 다양한 장르의 총 5곡으로 구성됐다.플레이브는 첫 월드투어 '킵 잇 매닉(KEEP IT MANIC)'을 이어가고 있다. 한국 공연을 시작으로 오는 10월 17일 싱가포르, 23일과 24일 타이베이, 31일과 11월 1일 마카오, 11월 14일 LA를 차례로 찾는다.플레이브는 2023년 3월 12일 데뷔한 5인조 버추얼 보이그룹이다. 'Play'와 'Rêve(꿈)'를 합친 이름으로, 작사·작곡·프로듀싱·안무 창작까지 멤버 5명이 직접 하는 자체 제작돌이다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)