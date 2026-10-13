임광현 "세원 관리·고액 체납 징수 강화…국가 재정 안정 조달"

▲ 임광현 국세청장이 13일 세종시 정부세종2청사에서 열린 국회 재정경제기획위원회의 국세청에 대한 국정감사에서 기관보고를 하고 있다.

임광현 국세청장은 오늘(13일) "공정하고 합리적이며 미래를 준비하는 국세청으로 국세행정을 운영하겠다"고 밝혔습니다.임 청장은 이날 정부세종2청사에서 열린 국회 재정경제기획위원회 국세청 국정감사에서 업무 현황을 보고하며 이같이 말했습니다.그는 "8월 누계 세수 실적은 323조 8천억 원으로 전년 대비 68조 6천억 원 증가했다"며 "하반기 주요 세목 성실 신고 지원 확대와 치밀한 세원 관리, 고액 체납 징수 활동 강화 등으로 국가 재정을 안정적으로 조달하겠다"고 강조했습니다.또 "분산 관리되고 있는 국세외수입을 국세청이 통합 징수해 국가 재정 수입 전체를 효율적이고 책임 있게 관리하겠다"고 덧붙였습니다.'국세외수입 체납액의 징수 및 관리에 관한 법률' 연내 제정을 위한 법안 설명 등 입법 절차를 충실히 지원하겠다고 강조했습니다.또 전국 133개 세무서에 총 9천500명의 기간제 근로자 실태확인원을 배치, 세무서 단위로 국세·국세외수입 체납관리단 함께 운영하겠다고 했습니다.임 청장은 "국민적 공분을 야기하는 반사회적 부동산 탈세 행위, 자본시장 질서를 훼손하는 변칙적 탈세 행위, 고가 주택·슈퍼카 등 법인 자산을 사적으로 향유하는 탈루 행위 등은 철저히 조사해 엄단하겠다"고 예고했습니다.그는 또 "법인 자금 편법 유출을 통한 해외자산 취득 등 지능적 역외 탈세는 끝까지 추적해 추징하겠다"며 "이를 위한 '세무조사·체납 추적 연계 특별전담팀'을 신설하겠다"고 했습니다.납세서비스·공정과세·세정효율화 등 국세행정 전반에 인공지능(AI)을 도입하는 혁신도 단계적으로 추진하겠다고 했습니다.합리적 인사와 공정한 보상을 위해 8월 수시 승진에 이어 11월에도 대규모 정기 승진을 추진하겠다고 했습니다.폭언·폭력 등 특이 민원은 '직원 보호 변호팀'을 통해 조직 차원에서 대응하고, 안전요원도 확대 배치하기로 했습니다.임 청장은 "오늘 이 자리가 국세행정이 한 단계 더 발전할 수 있는 계기가 되도록 위원님들께서 주시는 지적과 제언을 겸허히 경청해 향후 업무에 충실히 반영해 나가겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)