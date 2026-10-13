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농식품부, 31일까지 임산부 대상 국산 밀 소비 캠페인

최승훈 기자
작성 2026.10.13 10:52 조회수
임산부 대상 국산 밀 소비 캠페인 (사진=농림축산식품부 제공, 연합뉴스)
▲ 임산부 대상 국산 밀 소비 캠페인

농림축산식품부는 임산부 친환경농산물 꾸러미 사업에 참여하는 임산부를 대상으로 국산 밀 소비 캠페인을 오는 31일까지 진행한다고 오늘(13일) 밝혔습니다.

이번 캠페인은 올해부터 임산부 친환경농산물 꾸러미 사업의 필수 판매 품목에 국산 밀 가공제품이 포함된 것을 계기로 마련됐습니다.

참여를 원하는 임산부는 친환경농산물 통합쇼핑몰이나 일반 온오프라인 매장에서 국산 밀 제품을 구매한 뒤 영수증과 후기를 제출하면 됩니다.

구매 금액에 제한은 없으며 밀가루와 부침가루, 빵 등 국산 밀을 원료로 만든 제품이면 참여할 수 있습니다.

응모는 임산부 친환경 통합쇼핑몰 내 이벤트 메뉴에 있는 큐알(QR) 코드를 통해 할 수 있습니다.

농식품부는 응모자 가운데 600명을 다음 달 중 선정해 1인당 7만 원 상당의 국산 밀 제품 꾸러미를 증정할 예정입니다.

또 우수 구매 후기 10건을 선정해 각각 10만 원 상당의 상품권을 제공합니다.

정혜련 농식품부 식량정책관은 "국산 밀 제품은 인지도 부족으로 소비 확대에 어려움이 있었다"며 "이번 캠페인이 임산부와 영유아에게 국산 밀 제품을 알리고 가정 내 소비를 확대하는 계기가 되길 바란다"고 말했습니다.
 
(사진=농림축산식품부 제공, 연합뉴스)
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