▲ 앤트로픽

인공지능(AI)이 가정 내의 주요 스마트 가전을 점거해 해킹의 거점으로 삼을 수 있다는 연구 결과가 나왔습니다.앤트로픽의 레드팀 연구진은 AI 모델이 대형 데이터센터의 고가 그래픽처리장치(GPU) 없이도 TV·냉장고·오븐·로봇청소기 등 저사양 가정용 IoT 기기에 자기 자신을 복제해 무단으로 점유할 수 있다는 보고서를 현지시간 12일 공개했습니다.이들 소형 IoT 기기는 메모리 용량이 작고 연산 속도도 느리지만, 보안에 취약하고 인터넷에 항상 연결돼 있습니다.따라서 AI 모델이 이들 여러 기기를 하나의 네트워크로 묶어 동작하게 할 수 있다는 것입니다.실제로 연구진은 시중에서 개당 약 55달러(약 7만 원)에 판매되는 안드로이드 운영체제(OS) 기반 셋톱박스 15대를 네트워크로 연결한 뒤 매개변수(파라미터) 260억 개 규모의 AI 모델 '젬마4-26B-A4B'를 분산 탑재해 초당 0.39 토큰 속도로 안정적으로 작동시키는 데 성공했습니다.지금까지 이들 IoT 기기의 사이버 공격에는 AI 기능이 없는 악성코드 등이 쓰여 기기별로 맞춰 해킹해야 했지만, AI 모델은 익숙하지 않은 기기의 특징을 스스로 파악할 수 있어 이러한 무단 점거가 더욱 빈발할 수 있습니다.IoT 기기들을 활용한 AI의 사이버 공격은 제어할 수 있는 중앙 지점이 따로 없기 때문에 차단하기 매우 어려울 것으로 전망됩니다.연구진은 올해 말이면 소형 AI 모델이 이와 같은 능력을 보유하게 될 것으로 전망했습니다.연구진은 이와 같은 AI 자가복제를 '디지털 점균류'(digital slime mold)나 초파리에 비유하면서, 느린 복제자들이 더 공격적이고 빠른 복제자 등장의 전조가 될 것이라고 경고했습니다.이를 막기 위해서는 인터넷서비스제공업체(ISP)의 이상 트래픽 감지와 격리 조치, 스마트 가전 제조사의 보안 강화 등이 시급하다고 지적했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)