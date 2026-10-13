[자막뉴스] "한밤중 10대 소녀 성추행하고 SNS 생중계"…범인은 '120cm짜리 로봇'?

한밤중 독일 길거리에서 로봇이 여성을 성추행하는 모습이 소셜미디어에 생중계됐습니다.



경찰은 로봇을 압수하고 이 로봇 소유주인 10대 청소년이 추행 목적으로 로봇을 조종했는지 등을 수사 중입니다.



독일 경찰에 따르면 현지시간으로 지난 10일 밤 11시 45분쯤 쾰른 시내에 있는 패스트푸드 가게 앞에서 키 1ｍ20㎝짜리 로봇이 16살 여성의 뒤쪽에서 접근해 신체 부위를 만지고 밀어붙이는 동작을 했습니다.



로봇 주인인 16살 남성과 함께 있던 19살 남성은 추행 장면을 찍어 소셜미디어를 통해 생중계한 것으로 경찰은 파악했습니다.



신고를 받고 출동한 경찰은 이들의 폭스바겐 승용차 트렁크에서 민소매 셔츠와 트레이닝복 바지 차림의 로봇을 발견하고 성적 모욕 혐의로 수사를 시작했습니다.



경찰은 로봇과 이들의 휴대전화를 함께 압수해 당시 로봇이 어떻게 작동했는지, 이들이 의도적으로 로봇을 조종했는지 여부 등을 확인하고 있다고 밝혔습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 이정주, 화면출처 : 유튜브 TarekderGorillaYT, 제작 : 디지털뉴스부)