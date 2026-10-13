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'암살자(들)', 하루 만에 1위 탈환…이제는 뒷심 싸움이다

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작성 2026.10.13 10:06 조회수
암살자들 (사진=게티이미지코리아)

영화 '암살자(들)'이 하루 만에 박스오피스 1위를 되찾았다.

13일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망 집계에 따르면 '암살자(들)'는 12일 전국 3만 675명을 동원했다. 일요일이었던 지난 12일 일본 애니메이션 '극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀'에 200여 명 차이로 1위 자리를 내줬던 '암살자(들)'은 하루 만에 정상 자리를 탈환했다. '극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀'은 같은 날 3만 94명을 동원했다.

지난달 23일 개봉한 '암살자(들)'은 개봉 20일 만에 300만 고지에 올랐다. 개봉 초반부터 역사 왜곡 논란에 휩싸이며 쉽지 않은 상황을 맞았지만 영화의 힘으로 300만 돌파라는 의미 있는 성적을 거뒀다. 개봉 4주 차에 접어들어 관객 하락세가 시작된 가운데 이번 주말 손익분기점(약 370만 명) 돌파에 도전한다.

뒷심이 필요하다. 더 이상 연휴 호재가 없는 만큼 영화의 입소문과 화제성으로 관객들을 얼마나 더 끌어모을 수 있을지가 관건이다.

 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
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