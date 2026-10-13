정웅인, 대학 후배 괴롭힘 논란 직접 입 열었다…신동엽 "웃기려고 한 말이 와전"

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배우 정웅인이 대학 시절 후배들을 괴롭혔다는 논란에 대해 입을 열었다.정웅인은 지난 12일 공개된 유튜브 예능 '짠한형 신동엽'에 연출가 장진과 함께 출연했다. 정웅인과 장진은 서울예술대학 연극과 동기로 알려져 있다. 이날 진행을 맡은 대학 후배 신동엽은 정웅인과 관련된 과거 일화들을 직접 짚었다.신동엽은 "워낙 친하다 보니 방송에서 농반진반으로 놀리고 장난도 치는데, 학교 다닐 때 후배들을 괴롭혔다는 식의 이야기가 나와 깜짝 놀랐다. 예능 프로그램에서 재미있게 이야기하려던 것이 와전된 것"이라면서 "개인적으로 그런 감정이 있었다면 시트콤 '세 친구'를 기획할 때 제작진에게 정웅인을 캐스팅하자고 사정했겠느냐"고 반문했다.신동엽은 과거 방송에서 언급됐던 '다리 찢기' 일화에 대해서도 설명했다.그는 "강제로 찢은 것도 아닌데 '찢어졌다, 터졌다'라는 표현 때문에 약간 그렇게 들린다. 나는 90도에서 조금만 넘어가도 실핏줄이 터진다"고 말했다. 또 이 이야기를 정리하려고 하던 중 문득 정웅인에게 딸이 셋이라는 사실이 떠올라 "아, 그건 아니다"라는 생각이 들었다고 전했다.앞서 예능프로그램에 출연한 서울예술대학 출신 배우 안재욱, 이철민 등이 학교 다닐 때 정웅인을 무서워서 피해 다녔다는 말을 해서 논란이 된 바 있다.정웅인은 이로 인해 시작된 소문에 대해서 "속상하지만 앞으로도 다 감내해야 한다"고 말했다.'악역을 너무 잘해서 이런 이미지가 생긴 것 같다'고 하자, 정웅인은 악역을 맡을 때마다 딸들에게 겪은 일화를 꺼냈다.그는 얼마 전 중학교 2학년인 막내딸과 차를 타고 가며 "아빠가 악역 하는 걸 어떻게 생각하느냐"고 물었는데, 딸이 "아빠가 연기를 잘하기 때문에 악역을 하는 것 아니냐. 악역은 좋은 연기를 필요로 하기 때문에 감독이 캐스팅하는 것 아니겠느냐"고 답했다고 전했다. 정웅인은 "잠깐 짜릿했다. 자부심을 갖게 됐고 내가 더 잘해야겠다는 생각이 들었다"고 말했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)