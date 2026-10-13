"장항준도 하는데"…유재명,'거장항준' 앞에서 영화감독 꿈 고백

이미지 확대하기

배우 유재명이 장항준 감독 앞에서 "영화감독이 꿈"라는 깜짝 고백을 한다.오는 15일(목) 첫 방송되는 SBS의 신규 예능 '거장항준'은 때론 찌질했고, 때론 비굴했지만 누구보다 찬란했던 장항준이 자전영화 '거장항준'에 톱배우들을 캐스팅하기 위해 펼쳐지는 은밀한 오디션 프로그램. 장항준 감독과 스타들의 밀고 당기는 쫀득한 말맛 토크쇼가 기대를 모은다.1회 게스트로 유재명, 이선빈이 출격한 가운데, 유재명이 뜻밖의 고백으로 장항준을 자극한다.유재명은 "제가 최초로 고백하는데 제 꿈이 영화감독"이라고 털어놓더니 "장항준 때문에 내 꿈을 깨달았다"라며 의미심장한 미소를 짓는다. 이에 김풍은 "장항준도 하는데 나라고 못할 소냐? 이런 마음인 거냐?"라고 능청스럽게 받아쳐 웃음을 유발했다.장항준은 "유재명이 감독이 안 돼서 다행이다. 경쟁자만 늘어날 뻔했다"라며 너스레를 떨었다. 이에 유재명은 장항준을 세계적인 거장 마틴 스코세이지 감독과 동급이라는 아부성 발언을 던졌다. 장항준은 유재명의 말에 흐뭇함을 드러내면서 동시에 "연출력이 없다는 말에 스스로도 긴가민가해서 못 웃고 긁힌다"라고 셀프 팩폭을 이어갔다.그런가 하면, 제작사 대표 송은이는 "장항준 차기작은 칸과 아카데미 노려"라며 야심 찬 포부를 드러내면서도 "하지만 장항준은 말 조심해야해"라며 꺼드럭을 장착한 장항준의 폭주에 제동을 걸었다는 후문이다.한편, SBS가 준비한 새로운 시네마틱 토크 예능 '거장항준'은 오는 10월 15일(목) 오후 9시 SBS에서 첫 방송된다.<사진 제공 = SBS>(SBS연예뉴스 김지혜 기자)