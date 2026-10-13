뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

코스피, 장중 4%대 급락…두 달여 만에 '매도 사이드카'

작성 2026.10.13 09:49 수정 2026.10.13 10:16 조회수
코스피, 장중 4%대 급락…두 달여 만에 '매도 사이드카'
▲ 13일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 및 국제 유가가 표시돼 있다.

코스피가 장 초반 4%대 급락하면서 프로그램 매도호가 일시효력정지, 이른바 '매도 사이드카'가 발동됐습니다.

한국거래소는 오늘(13일) 오전 9시 47분 58초 코스피200 선물지수가 급락하면서 유가증권시장의 프로그램 매도호가 효력을 5분간 정지했습니다.

발동 당시 코스피200 선물지수는 전 거래일보다 51.20포인트, 5.08% 내린 955.02를 기록했습니다.

유가증권시장의 매도 사이드카는 코스피200 선물지수가 5% 이상 하락한 상태가 1분간 지속되면 발동됩니다.

코스피 시장에서 사이드카가 발동한 것은 지난 8월 20일 이후 처음입니다.

매도 사이드카만 놓고 보면 지난 8월 19일 이후 처음으로, 약 두 달 만에 다시 급격한 지수 변동이 나타났습니다.

오전 9시 49분 기준 코스피는 전 거래일보다 259.07포인트, 4.06% 내린 6,125.17을 기록하고 있습니다.

같은 시각 코스닥 지수도 20.93포인트, 2.46% 하락한 828.26을 나타내고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김용태
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지