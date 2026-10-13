"이게 꿈인가 생시인가…"준PO 직행·단독 홈런왕 다 잡은 '슈퍼스타' 김도영의 한방

어제(12일), KIA 타이거즈 김도영이 LG 트윈스와의 정규시즌 마지막 경기에서 극적인 결승 투런포를 터뜨리며 팀의 준플레이오프 직행을 이끌었습니다.



시즌 45호 홈런을 기록한 김도영은 생애 첫 홈런왕에도 올랐습니다.



경기 후 중계 인터뷰에서 김도영은 "온 하늘이 저를 도왔던 것 같다"며 기쁨을 감추지 못했습니다.



경기 전날 새벽 평화의 소녀상 앞에서 소원을 빌었던 일화부터 홈런왕 경쟁을 펼친 KT 힐리어드에 대한 솔직한 생각까지 털어놨습니다.



(구성·편집 : 주현, 제작 : 스포츠취재부)