마동석, '스트리트 파이터' 특별 출연…류와 켄의 스승 '고우켄' 역할

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배우 마동석이 전 세계를 열광시킨 인기 대전 격투 게임 시리즈를 원작으로 한 영화 '스트리트 파이터'에 특별 출연했다.'스트리트 파이터'는 1993년, 춘리의 제안으로 다시 격투장에서 맞붙게 된 숙명의 라이벌 류와 켄 마스터즈가 목숨을 건 배틀 로얄 속에 숨겨진 거대한 음모의 실체를 마주하게 되는 오락 액션 영화다.이 작품에는 '범죄도시' 시리즈와 할리우드 데뷔작 '이터널스'로 국내외를 잇는 글로벌 행보를 펼친 마동석이 특별 출연해 반가움을 더한다.마동석은 영화 '스트리트 파이터'에서 류(앤드류 코지)와 켄 마스터즈(노아 센티네오)의 스승 '고우켄'의 목소리를 연기한다. 이와 함께 마동석이 직접 한국 관객들에게 인사를 전하는 그리팅 영상도 공개돼 특별 출연 소식에 더욱 눈길을 모은다.고우켄(마동석)은 어린 시절부터 함께 수련해 온 류와 켄에게 무술을 가르친 스승으로, 두 사람의 오랜 인연과 깊이 맞닿아 있는 캐릭터다. 고우켄은 류와 켄의 과거 서사를 보여주는 애니메이션 장면에 등장한다. 같은 스승 아래에서 수련하며 형제처럼 가까운 사이로 성장한 류와 켄의 과거를 함께한 인물인 만큼, 두 사람의 관계를 더욱 깊이 이해하는 데 중요한 역할을 할 예정이다.'스트리트 파이터'는 오는 10월 14일 극장에서 개봉한다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)