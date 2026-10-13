네타냐후, 가자 참상 폭로 영화 '나자' 인터뷰 참여자 처벌 지시

▲ 영화 '나자'(NAZA)의 감독 레이철 소르(왼쪽)와 유발 아브라함

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 가자지구의 참상을 폭로한 다큐멘터리 '나자'(NAZA)에서 익명으로 실태 고발에 나섰던 군인들에 대한 형사 처벌을 지시했다고 영국 일간 가디언이 현지시간 12일 보도했습니다.가디언에 따르면 네타냐후 총리는 갈리 바하라브미아라 검찰총장과 에얄 자미르 이스라엘군(IDF) 참모총장, 다비드 지니 신베트 국장에 서한을 보내 나자에 등장하는 모든 인물의 신원을 긴급히 규명하라고 지시했습니다.그는 이어 신원이 규명된 이들에 대해 "심각한 정보보안 위반과 형사상 명예훼손, 이스라엘의 외교 및 안보 이익 훼손 혐의로 수사를 개시해 기소할 것"을 촉구했습니다.나자는 지난해 팔레스타인 주민들의 현실을 다룬 '노 아더 랜드'(No Other Land)로 오스카상을 거머쥔 감독 유발 아브라함과 레이철 소르가 공동 연출하고 가디언이 제작한 다큐멘터리입니다.두 감독 모두 이스라엘 국적입니다.가자지구에서 민간인 감시와 대량 살상에 관여한 이스라엘 정보요원과 군인 24명의 내부 고발을 익명으로 담고 있습니다.이스라엘 정부는 나자가 올해 베네치아국제영화제에서 심사위원특별상을 수상하며 이름을 알리자 두 감독의 국적을 박탈하는 절차를 개시하는 등 강하게 반발했습니다.자미르 참모총장은 이 영화가 "이스라엘에 대한 공격"이자 "거짓말과 악의적인 중상모략"이라고 비판했습니다.정권 지지자들은 두 감독이 이스라엘로 돌아온다면 끝까지 추적하겠다고 주장했고, 사비온에 있는 소르의 부모님 집 앞에서는 항의 시위가 벌어지기도 했습니다.네타냐후 총리의 이 같은 지시에 대해 리카르도 구티에레스 유럽언론인연맹(EFJ) 사무총장은 "언론에 대한 노골적인 협박 행위"라며 "이스라엘 정권이 가자지구에서 자행한 반인도적 범죄와 지속적인 집단학살을 은폐하기 위해 무엇이든 할 준비가 돼 있음을 보여주는 것"이라고 비판했습니다.전 세계 영화계 주요 인사들도 "보복에 대한 두려움 없이 어렵고 시급한 주제를 다룰 권리를 확고히 지지한다"며 두 감독에 연대를 표명했습니다.(사진=게티이미지)