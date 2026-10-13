러, '경유딜 비난' 유럽에 "당신네도 430조 원어치 사갔잖아"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령

유럽이 미국과 러시아의 경유 공급계약을 전쟁자금 지원으로 비판하자 러시아가 유럽의 러시아산 에너지 구입 실태를 공개했습니다.AFP통신에 따르면 알렉산드르 노박 부총리는 현지시간 12일 한 방송에 출연해 유럽연합(EU) 국가에 공급된 석유, 천연가스 등 탄화수소 에너지가 2022년부터 현재까지 약 3천207억 달러(약 430조 원)에 달한다고 밝혔습니다.노박 부총리는 유럽 국가들이 올해에도 약 213억 달러(약 28조 원) 상당의 러시아산 에너지를 구매했다고 덧붙였습니다.그는 "(대러시아) 제제와 관련한 제한 조치에도 불구하고 우리는 예외가 인정된 특정 분야에 대해 에너지 자원을 계속 공급하고 있다"고 말했습니다.노박 부총리의 이날 발언은 2022년 2월 우크라이나 전쟁이 발발한 이후 EU가 러시아에 수많은 제재를 가했으나 프랑스를 비롯한 여러 유럽 국가가 아직도 러시아로부터 액화천연가스(LNG) 등 에너지 수입을 멈추지 않고 있다는 점을 꼬집은 것입니다.슬로바키아와 헝가리 등 다수 내륙 국가는 대러시아 제재에서 면책권을 받아 송유관을 통해 러시아산 석유를 사들이고 있기도 합니다.AFP통신은 유럽이 이런 방식으로 수입하는 러시아산 에너지의 총량에는 인도, 튀르키예, 중국 등 제3국에서 정제된 뒤 유럽으로 간접 유입되는 물량은 포함되지도 않는다고 지적했습니다.이들 국가가 2022년 이후 러시아산 원유 수입을 대폭 늘려온 것은 고려하면 유럽으로 들어오는 러시아산 에너지는 집계된 양보다 훨씬 많을 것이라는 추정이 가능합니다.EU는 미국이 러시아산 경유 제재를 일시 완화한다고 지난 9일 발표하자 즉각 비난을 쏟아냈습니다.카야 칼라스 EU 외교안보 고위대표는 10일 소셜미디어를 통해 "러시아산 경유에 대한 제재 중단은 러시아에 전쟁을 수행할 수입을 더 벌어준다"며 "지금은 러시아에 대한 압박을 완화할 때가 아니며, 유럽은 그렇게 하지 않을 것"이라고 강조했습니다.아울러 11일 룩셈부르크에서 열린 EU 외교장관 회담에 앞서 기자들과 만나 미국은 러시아 경유 수입을 추진할 게 아니라 새로운 대러제재를 가해야 한다고도 주장했습니다.EU의 반발 이후 도널드 트럼프 미국 대통령은 러시아와 동일한 논리의 주장을 펼치며 EU를 비판했습니다.트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 "유럽연합(EU)은 에너지값으로 러시아에 2천500억 달러를 지불했고, 가짜뉴스 언론은 이 이야기에 접근하려 하지 않는다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)