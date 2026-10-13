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'슬픈 열대', 11월 25일 개봉…박훈정표 액션 느와르

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작성 2026.10.13 09:25 조회수
슬픈 열대 포스터 (사진=게티이미지코리아)

박훈정 감독의 신작 '슬픈 열대'가 오는 11월 25일 개봉을 확정 짓고 티저 포스터와 티저 예고편을 공개했다.

'슬픈 열대'는 '사부'의 죽음 이후, 그가 키워낸 킬러 조직 '슬픈 열대'에서 형제처럼 자란 조직원들이 서로를 향한 의심 속에 피의 복수를 다짐하며 벌어지는 이야기다. '신세계', '마녀', '폭군' 등을 만든 박훈정 감독의 신작이다.

박훈정 감독이 선택한 배우 이신영, 박유림의 신선한 에너지와 대한민국 대표 연기파 배우 김명민의 묵직한 존재감이 더해져 극의 중심을 단단히 잡는다. 또한 베테랑 배우 박해수를 비롯해 임백굉, 진이문, 왕백걸 등 대만을 대표하는 배우들이 대거 가세해 국경과 언어를 넘나드는 압도적인 연기 시너지를 예고한다.

공개된 티저 포스터는 금방이라도 방아쇠를 당길 듯 총을 움켜쥔 누군가의 손과 그 너머로 모습을 드러낸 기이한 가면을 쓴 존재의 대비로 단숨에 시선을 사로잡는다. 절대자 '사부'(김명민)의 부재로 깨져버린 질서, 그리고 서로를 향해 싹트는 걷잡을 수 없는 의심이 불러올 피의 복수를 예고하듯 포스터 전반에 감도는 미스터리한 아우라가 긴장감을 극대화한다.

'슬픈 열대'는 오는 11월 25일 극장에서 만날 수 있다. 

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
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