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해킹 피해에 보이스피싱까지 우려…경찰, 대국민 주의 문자

유영규 기자
작성 2026.10.13 08:08 조회수
해킹 피해에 보이스피싱까지 우려…경찰, 대국민 주의 문자
경찰이 통신 3사 가입자 약 4천800만 명에게 금융권 해킹 사고를 빌미로 한 보이스피싱·스미싱에 주의하라는 문자를 보내기로 했습니다.

13일 경찰청에 따르면 전기통신금융사기 통합대응단은 이달 셋째 주부터 통신 3사 전체 가입자를 대상으로 예·경보 문자를 순차 발송할 계획입니다.

구체적인 일정은 협의 중입니다.

문자에는 금융기관을 사칭해 금리·대출 한도를 조정해 주겠다고 접근하거나, 개인정보 유출 보상·계좌 보호를 명목으로 정보를 요구하고 송금을 유도하는 행위를 주의하라는 내용이 담길 예정입니다.

출처가 불분명한 인터넷주소(URL)를 누르거나 앱을 설치하지 말고, 의심스러운 연락을 받으면 해당 금융기관 고객센터나 112·1394로 연락해 상담받으라는 안내도 포함됩니다.

경찰 관계자는 "최근 금융권 해킹 사고를 악용한 보이스피싱, 스미싱 등 2차 피해가 발생이 예상돼 선제적 예방을 위한 예·경보 문자 발송이 필요하다"고 설명했습니다.
 
(사진=연합뉴스)
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