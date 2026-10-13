북, 전술탄도미사일 시험 확인…"중대변화 예고 큰 성과"

▲ 북한 탄도미사일 발사 (자료사진)

북한이 어제(12일) 전술탄도미사일 시험발사를 진행했다고 밝혔습니다.조선중앙통신은 미사일총국이 중요핵심요소의 기술적 갱신을 확증하기 위한 시험을 진행했다며 이같이 밝혔습니다.통신은 "해당 시험은 무기체계들의 기술고도화를 위한 미사일총국과 관하 연구소들의 정상적인 활동의 일환"이라고 주장했습니다.그러면서 "미사일총국은 오늘 확증한 핵심요소의 기술적 갱신은 모든 공격무기체계들의 성능과 정교성을 향상시키는데 중대한 변화를 예고하는 커다란 성과로 된다고 발표했다"고 전했습니다.앞서 합동참모본부는 어제 오전 평양 일대에서 동해상으로 탄도미사일 수 발이 발사된 사실을 포착했습니다.한국 정부가 국산 극초음속 활공 비행체(HGV) 최초 시험발사 사실을 전격 공개한 지 4일 만에 북한도 탄도미사일 발사에 나선 것으로, 무력시위 성격으로 해석됐습니다.합참 관계자는 "현재까지 분석된 결과로는 (북한이) 다른 종류의 탄도미사일을 수 발 발사했고, 한 종류의 탄도미사일이 900km 이상을 비행한 것으로 평가하고 있다"고 말했습니다.북한 주민들이 보는 노동신문은 이번 훈련을 싣지 않았고 대외용인 조선중앙통신만 이를 보도됐습니다.