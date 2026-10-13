슈퍼 냉장고 50도로 올린 해커들…프랑스 수백 개 매장 피해

▲ 프랑스 매장의 텅 빈 냉장고

프랑스 전역에서 여러 슈퍼마켓 체인 냉장고 온도를 최고 50도까지 올리는 사이버 공격이 발생해 수백 개 점포가 피해를 봤습니다.AFP, 로이터 통신에 따르면 파리 검찰청은 12일(현지시간) 대규모 공격으로 프랑스 전역의 주요 식품 유통업체 여러 곳이 피해를 봤다고 밝혔습니다.세바스티앙 르코르뉘 총리는 국가사이버보안청(ANSSI)에도 조사를 지시했습니다.까르푸는 80개 점포가 피해를 봤다고 밝혔으며 모노프리는 전체 490개 점포의 5%가 영향을 받았다고 했습니다.앵테르마르셰 체인을 운영하는 무스케테르는 해커들이 지난밤사이 시스템에서 냉장고 온도를 최고 50도까지 올렸다면서 보건상 위험으로 영향을 받은 식품은 전량 폐기했다고 말했습니다.앵테르마르셰 및 같은 계열 슈퍼 체인 네토 점포 약 300곳이 표적이 됐습니다.코오페라티브U 역시 100여 개 점포가 타격받았습니다.이 회사 도미니크 셸셰르 최고경영자(CEO)는 엑스(X·옛 트위터)에 "신선식품의 보존과 프랑스 국민의 식량 공급에 필수인 장비를 표적으로 삼은 것은 극히 엄중하고 전례없는 일"이라고 적었습니다.무스케테르는 자사 시스템 관리 업체가 덴마크 냉장 업체 단포스라고 전했습니다.단포스는 "프랑스에서 벌어진 일을 인지하고 있다"며 피해 완화 조치를 위해 고객사들과 협력하고 있다고 말했습니다.이 회사 대변인은 블룸버그에 영향받은 제품은 더는 소프트웨어 및 보안 업데이트가 되지 않는 구형이라고 말했습니다.프랑스 총리실 관계자는 로이터 통신에 유럽 다른 국가에도 피해가 발생했을 가능성이 있어 유럽 각국과 협력하고 있다고 말했습니다.세코이아 위협감지연구소의 펠릭스 에메 선임 사이버 위협 정보 분석가는 스페인과 포르투갈, 폴란드, 독일, 벨기에도 피해를 본 것으로 보인다고 말했습니다.크리스토프 한젠 유럽연합(EU) 농업식품담당 집행위원은 소셜미디어에서 이번 공격을 규탄하면서 "식량 악용이 이제는 현실이 됐다. 식량 안보에는 모든 차원에서 더 많은 관심이 필요하다"고 적었습니다.(사진=연합뉴스)