[날씨] 전국 곳곳 가을비…밤부터 한기 남하로 기온 '뚝'

오늘(13일)은 전국에 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 가을비가 내리겠습니다.



현재 서울에도 약하게 비가 내리는 가운데 특히 중부지방을 중심으로 시간당 10~20mm 안팎의 강한 비가 쏟아지는 곳이 있습니다.



오늘 예상되는 비의 양은 전국에 5에서 많게는 50mm 안팎이 예상되고요.



강수는 오늘 낮에는 대부분 그치겠고, 경남권은 늦은 오후까지 이어지는 곳이 있겠습니다.



한편 어제 서울의 낮 기온이 30.1도까지 치솟으며 역대 10월 중 가장 높은 기온을 기록했는데요.



비가 그친 뒤 북서쪽에서 한기가 남하하면서 오늘 서울의 낮 기온이 21도에 그치며 어제 낮보다 9도가량 낮겠고, 내일 아침은 기온이 한 자릿수까지 뚝 떨어지겠습니다.



오늘 하늘은 오후에 서쪽 지역부터 점차 개겠습니다.



현재 기온 서울이 18.8도로 시작해 오늘 한낮에 대전 22도에 머물겠습니다.



(박세림 기상캐스터)