[단독] 제넨셀 보고서 17장→6장…불리한 내용 다 뺐다

<앵커>



김승원 전 법무부 장관 후보자의 식약처 청탁 의혹과 연루된 신약 개발업체 제넨셀이 임상시험 계획 승인을 받을 수 있었던 데에는 동물실험 결과 보고서가 크게 작용했었습니다. 원래 17장이었던 해당 보고서는 식약처에 제출될 때 6장으로 줄어들었는데, 저희 취재 결과, 승인에 불리한 핵심 내용이 대폭 삭제된 것으로 파악됐습니다.



손형안 기자입니다.



<기자>



코로나19 치료제 개발업체 제넨셀 설립자 강세찬 씨가 전북대학교에 동물실험을 의뢰해 2021년 8월에 받은 17장 분량의 코로나19 치료제 평가 보고서 최종본입니다.



SBS가 입수한 초안과 비교해 보니, 실험에 쓰인 햄스터 부검 전 약물 역류와 토혈이 관측됐다는 내용과 "감염과는 별개의 심각한 증상들이 관찰됨"이라는 결론 핵심 평가가 빠져 있습니다.



임상시험계획 승인에 불리한 약물 안전성 평가가 제넨셀 측 요구로 삭제된 것입니다.



그런데 이만희 국회 보건복지위원회 위원장실이 식품의약품안전처에 제출된 제넨셀의 치료제 평가 보고서를 열람해 전북대 보고서와 비교해 봤더니, 약물 부작용과 관련된 핵심 내용이 더 삭제된 것으로 확인됐습니다.



'햄스터 폐 조직 내 부종과 출혈 관찰'이라는 설명과 함께 첨부돼 있는 사진 4장이 식약처 제출 때는 빠졌고, 연구진 종합 의견도 삭제되는 등 17장이었던 보고서는 6장으로 대폭 축약돼 2021년 9월 23일 식약처에 제출됐습니다.



이런 상황임에도 식약처는 제넨셀이 수정한 보고서를 기반해 지난 2021년 10월 임상시험 계획을 승인했습니다.



[이만희/국회 보건복지위원장 (국민의힘) : 국가적 재난 상황이라든지 고위험 임상시험 같은 경우에는 자료의 완결성을 보장할 수 있는 제도적 장치가 꼭 필요하다고 생각합니다.]



오늘(13일) 식약처 대상 국회 보건복지위 국정감사에서도 임상 시험 계획 승인 과정에 대한 비판과 제도 개선 요구가 잇따를 것으로 예상됩니다.



(영상편집 : 원형희, 디자인 : 서승현, 자료제공 : 국민의힘 이만희 의원실)