1. 주미대사관 국감…강경화 "백악관 소통에 한계"



오늘(13일) 새벽 워싱턴에서 열린 주미대사관 국정감사에서 한미 정보 협력을 둘러싼 여야의 공방이 이어졌습니다. 강경화 주미대사는 미국과의 정보 협력에 문제가 있었고, 백악관과의 소통도 한계가 있다는 점을 시인했습니다.



2. 중수청 '임은정 감찰' 착수…"정치적 중립 위반 소지"



중대범죄수사청이 임은정 광주지방중수청장에 대한 감찰에 착수했습니다. 감찰을 지시한 윤호중 행안부 장관은 임 청장의 언행이 정치적 중립을 위반한 소지가 있다고 말했습니다.



3. 후티, 또 사우디 공항 공격…"미 개입하면 보복"



후티 반군이 사우디아라비아 수도의 국제공항에 또다시 탄도미사일을 발사했습니다. 후티 반군은 미국이 개입하면 보복을 당할 거라고 경고했습니다.



4. 오늘 전국에 비…비 그친 뒤 기온 '뚝'



오늘 전국적으로 비가 내리겠습니다. 비가 그친 뒤 밤에는 바람이 강하게 불면서 기온이 큰 폭으로 떨어지겠습니다.