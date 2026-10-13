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'어벤져스: 둠스데이', 12월 16일 개봉…전 세계서 주목

고희경 기자
작성 2026.10.13 08:07 조회수
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올겨울 기대작인 영화 '어벤져스: 둠스데이'가 오는 12월 16일 국내 관객과 만납니다.

절대 악의 존재 '닥터 둠'과 어벤져스의 전면전을 예고하며 관객들의 기대를 끌어올리고 있습니다.

[내가 바로 둠이다]

'어벤져스: 둠스데이'는 절대 악의 존재 '닥터 둠'에 맞서는 슈퍼 히어로 집단 어벤져스의 이야기입니다.

마블 스튜디오가 '어벤져스: 엔드게임' 이후 7년 만에 선보이는 신작인데요.

최근 닥터 둠과 어벤져스의 거대한 전면전을 예고하는 포스터와 개봉일을 공개해 눈길을 끌었습니다.

둠스데이는 지난 7월 공개된 티저 예고편이 하루 만에 조회 수 5억 회를 넘어설 정도로 개봉 전부터 세계적으로 큰 관심을 받았는데요.

아이언맨으로 사랑받은 로버트 다우니 주니어가 악당 닥터 둠으로 등장한다고 해 화제가 됐었고, 토르 역의 크리스 햄스워스와 스티브 로저스 역의 크리스 에반스 등 기존 어벤져스 히어로들도 합류해 기대를 모으고 있습니다.

(화면출처 : Marvel Korea)
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